(VIDEO) “Kar si v resnici želi Putin, je enakovredno spoštovanje. In, moj bog, nekomu izkazati spošt topnews.si “Kar si v resnici želi (Putin), je enakovredno spoštovanje. In, moj bog, nekomu izkazati spoštovanje ne stane skoraj nič, ne stane nič. Če bi mene vprašali – enostavno je izkazati mu spoštovanje, ki ga zahteva in si ga verjetno tudi zasluži,” je dejal po navedbah dpa. Glede ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim je Schönbach izjavil: […]...

