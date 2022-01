Kakšno vreme nas čaka? #video SiOL.net Danes bo zmerno do pretežno oblačno, rahlo sneženje v vzhodni polovici Slovenije bo dopoldne ponehalo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, tam bo dopoldne sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj Celzija.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Ilka Štuhec

Žan Košir

Janez Janša