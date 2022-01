Tla so se stresla pri Knežaku, 46 kilometrov od Trsta Primorski dnevnik Danes zjutraj so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic ob 6.23 in ob 6.33 zabeležili potresa magnitude 2,1 v bližini Knežaka, 46 kilometrov vzhodno od Trsta. Po podatkih italijanskega seizmološkega inštituta INGV sta potresa dosegla magnitudo 2,5 oz. 2,7. Po prvih podatkih so potresa čutili posamezni prebivalci Knežaka, Ilirske Bistrice, Pivke, Postojne in okoliških krajev. Oce ...

