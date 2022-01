Kralji uspešno odprli niz šestih gostovanj RTV Slovenija Hokejisti Los Angelesa so gostovali v Newarku in z zmago nad New Jerseyjem s 3:2 prekinili niz treh zaporednih porazov. Zmagoviti gol je v 52. minuti dosegel Carl Grundström.

