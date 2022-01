Sklad zasebnega kapitala Invera s sedežem na Nizozemskem je odkupil 58,2-odstotni delež proizvajalca montažnih hiš in drugih objektov, družbe Marles Hiše Maribor. Z vstopom želi Invera okrepiti položaj družbe na obstoječih trgih, zagotoviti povečanje proizvodnih kapacitet in zagotoviti nove priložnosti na obstoječih in novih trgih. Za podjetje Marles Hiše sprememba pomeni priložnost za dodatno šir ...