Kjetil Jansrud presenetljivo med potniki v Peking RTV Slovenija Ko se je Kjetil Jansrud poškodoval v Beaver Creeku, je kazalo, da ga čaka 6 do 9 mesecev rehabilitacije, toda norveški smučarski as se presenetljivo že vrača na bele strmine in bo nastopil na olimpijskih igrah.

