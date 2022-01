Dvajsetletnica moža napeljevala k umoru njenega bivšega partnerja Večer Šestnajstega januarja je 24-letnik iz Rogatca v zasedi pričakal 24-letnika iz Poljčan in ga večkrat zabodel. Moški je napad preživel. Napadalec in žrtev se nista poznala, preiskovalci pa so ugotovili, da gre za načrtovani zločin iz maščevanja, ki ga je skovala bivša partnerka oškodovanca

