ZAE prestregel balistični raketi, ki so ju izstrelili hutijevski uporniki RTV Slovenija Združeni arabski emirati (ZAE) so sporočili, da so prestregli in uničili balistični raketi, ki so ju izstrelili jemenski hutijevski uporniki. Napad ni povzročil žrtev. O napadu z balistično raketo poročajo tudi iz Savdske Arabije.

