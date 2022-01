Olajšava za vzdrževane družinske člane: ali jo smete ali ne uveljavljati, če vaš študent služi s kri Finance Če študent zasluži več kot 2.436,92 evra, in to ne prek študentskega servisa, ga starši ne morejo uveljavljati kot davčno olajšavo; kako Furs odkriva, ali so starši neupravičeno uveljavljali olajšavo za svojega otroka, če ta denimo služi prek borz ali s trgovanjem s kriptovalutami, ki jih sploh ni treba prijaviti.

Sorodno



Oglasi Omenjeni kriptovaluta Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Ilka Štuhec

Jure Leben

Žan Košir