GEN-I lani z rekordnim dobičkom; do 2030 bi lahko postavili 5 GW sončnih zmogljivosti Energetika.NET Skupina GEN-I je lani beležila rekorden dobiček v višini 71 milijonov evrov, medtem ko so njeni prihodki zrasli za 50 odstotkov in prvič presegli mejo 3 milijarde evrov, je na današnji tiskovni konferenci poudaril nekdanji prvi mož GEN-I Robert Golob. Skupina je lani nadaljevala s pospešenim postavljanjem sončnih elektrarn, pri čemer Golob ocenjuje, da bi lahko do leta 2030 postavili do 5 GW sončnih zmogljivosti.

