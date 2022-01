'Ponesrečenci v gorah so lahko hvaležni, da imajo tako luksuzno oskrbo' 24ur.com Vse več ljudi išče užitke ali izzive v zasneženih hribih tudi pozimi in ne zgolj v kopni sezoni. Na drugi strani to pomeni več gorskih nesreč, kaže statistika. Tako se je v letošnjem januarju, ki se še niti ni končal, spisalo že preveč črnih scenarijev. Reševalne ekipe rešujejo ponesrečence s pomočjo helikopterja ali klasično, torej peš, če vremenske razmere ne dopuščajo, da bi helikopter letel. ...

Sorodno







Oglasi