Luka Koper do 60-milijonskega posojila za financiranje naložbenega cikla Krizno ogledalo Družba Luka Koper je minuli petek z bančnim sindikatom, ki ga sestavljata NLB in Banka Intesa Sanpaolo, sklenila dolgoročno kreditno pogodbo v vrednosti 60 milijonov evrov, so iz državnega upravljavca edinega slovenskega pristanišča sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze. Posojilo je namenjeno financiranju naložbenega cikla.

