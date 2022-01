Študent na medicinski fakulteti ubil eno osebo in tri ranil zurnal24.si V današnjem strelskem napadu na univerzi Heidelberg na jugozahodu Nemčije je umrla ena oseba, tri so ranjene, je poročala nemška tiskovna agencija dpa sklicujoč se na varnostne vire. Do napada je prišlo, ko je storilec v eni od predavalnic začel streljati. Po dejanju si je sodil sam.

