Daleč največ novih okužb med najmlajšimi in mladostniki Primorski dnevnik Število hospitaliziranih bolnikov s covidom v bolnišnicah FJK narašča zlasti na rednih covidnih oddelkih. Tam se zdravi 464 bolnikov s covidom-19, kar je 37 več kot v soboto, na oddelkih za intenzivno zdravljenje pa 39, trije več. Danes so sicer v FJK ob 2666 PCR testiranjih potrdili 406 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil 15,23-odstoten. Ob 10.164 hitrih antigenskih testih so potrdili 1713 ...

