Nato v pripravljenosti, Kijev "ostaja miren", Kremelj pa opozarja: "Jezik Nata je jezik grožnje" RTV Slovenija Zaradi vse večje možnosti ruskega napada na Ukrajino ima Nato v pripravljenosti kopenske, zračne in morske sile. "Vse to se dogaja zaradi Nata in ZDA ter informacij, ki jih širijo," pa trdijo v Moskvi.

Sorodno



























Oglasi