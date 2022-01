Proga za tek na smučeh v Stanežičah Dnevnik V Mladinskem golf centru Stanežiče so uredili progo za tek na smučeh tako za klasično kot drsalno tehniko. Ljubitelji tega športa se lahko na tek odpravijo vsak dan, opremo si lahko tudi izposodijo. Proga je odprta od ponedeljka do petka med 9. in...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Jure Leben

Janez Janša

Tanja Fajon

Franc Kangler