Bivši partner Emme Roberts dan po razhodu z igralko aretiran 24ur.com Garretta Hedlunda, bivšega partnerja igralke Emme Roberts in očeta njunega enoletnega sina Rhodesa, so dan po razhodu s partnerico aretirali v Ohiu zaradi pretirane vinjenosti v javnosti. Varščina za izpust iz pripora v okrožju Franklin v višini 1.854 evrov po poročanju tujih medijev do tega trenutka še ni bila plačana.

