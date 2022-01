Policija neupravičeno obračunavala nadure in odrejala pripravljenost 24ur.com Izredni nadzor nad delom operativnega štaba generalne policijske uprave je pokazal, da je vodstvo Policije neupravičeno obračunavalo nadure in odrejalo pripravljenost za njihovo sodelovanje z operativnim štabom za področje epidemije covida-19. Nepravilnosti so bile ugotovljene pri vsaj štirih višjih policijskih uslužbencih.

Sorodno





































Oglasi Omenjeni Delo

Dnevnik

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Anže Kopitar

Ana Bucik

Jure Leben