Finale pred finalom: bolj kot kakovost lahko odloča naboj SiOL.net Začenja se hokejsko državno prvenstvo, v katerem se bosta pomerila večna tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, v drugem paru pa bosta palice prekrižala HK Triglav Kranj in HK Slavija Junior. Prvi derbi, na katerem vloga papirnatega favorita pripada Ljubljančanom, bo ob 18.30 v dvorani Podmežakla. Slavija in Triglav začenjata v sredo v Kranju.

Sorodno



















Oglasi