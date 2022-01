V živo: Vlhovi se smeji, Hrovatova med najboljših 13 SiOL.net V Kronplatzu v Italiji poteka pravkar tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju v veleslalomu za ženske. V vodstvu je Petra Vlhova. Na štartu je tudi pet slovenskih predstavnic. Kot prva se je predstavila Meta Hrovat in za Slovakinjo zaostala sekundo in 72 stotink. To je zadnji ženski veleslalom pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki se bodo v Pekingu začele 6. februarja. Druga vožnja se bo začela ob 13.30.

