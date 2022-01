Nina Radi (Kmetija) in Ambrož Vahen Kralj ponovno skupaj TOčnoTO.si Nina Radi in Ambrož Vahen Kralj sta se spoznala v šovu Kmetija. Med njima je preskočila iskrica in postala sta par. Po koncu šova sta si tako že začela urejati skupen dom, nakar je odjeknila novica, da sta se razšla. Govoric sicer nista potrdila sta pa novo leto dočakala vsak v svoji družbi. Medtem ko […] Nina Radi (Kmetija) in Ambrož Vahen Kralj ponovno skupaj was first posted on 25 januarja, 2022...

Sorodno























Oglasi