Minister Poklukar glede zadeve Janssen po presoji zdravniške zbornice ni kršil kodeksa zdravniške et Večer Odbor za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije je presodil, da minister za zdravje Janez Poklukar glede zadeve Janssen ni kršil kodeksa zdravniške etike, poroča Dnevnik. Odloka, ki je omogočil, da pogoj cepljenosti takoj izpolni vsak, ki je polno cepljen, ni sprejel on, pač pa vlada, so ocenili.

Sorodno





































Oglasi Omenjeni Dnevnik

korona virus

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Ana Bucik

Meta Hrovat

Tina Robnik