Nova avstrijska študija potrjuje učinkovitost in zaščitni mehanizem cepiv proti covidu-19, ki se uporabljajo v tej državi. Raziskovalci so primerjali podatke cepljenih in necepljenih ljudi. Kot ugotavljajo, so cepiva še vedno najbolj kakovostna zaščita proti hujšemu poteku bolezni in smrti. Ključen pa je tudi poživitveni odmerek. Trije odmerki cepiva v 99-odstotkih ščitijo pred smrtnim izidom. In ...