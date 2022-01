Hudo poškodovani Bernal operiran in ostaja na opazovanju RTV Slovenija Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal je po ponedeljkovem padcu na treningu v domovini prestal operacijo zaradi več poškodb. Ob zlomljeni desni stegnenici, odprtem zlomu pogačice in pnevmotoraksu so morali opraviti še poseg na hrbtenici.

