V živo: Ana Bucik navdušila v finalu in pridobila že 20 mest! SiOL.net V Kronplatzu v Italiji poteka ženski veleslalom za svetovni pokal. Po prvem teku vodi Slovakinja Petra Vlhova, za najboljši slovenski rezultat pa bo poskrbela Ana Bucik, ki je v drugi vožnji odpeljala fantastično in pridobiva mesta kot po tekočem traku. Meta Hrovat bo uvrščena med najboljših 16, nekaj točk pa bosta osvojili Tina Robnik in Andreja Slokar. To je zadnji ženski veleslalom pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki se bodo v Pekingu začele 6. februarja.

