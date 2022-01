Ash Barty ekspresno v polfinale RTV Slovenija Prva tenisačica sveta in veliki up Avstralcev Ashleigh Barty je z le dvema oddanima igrama pometla z z Američanko Jessico Pegulo, ki jo je v 63 minutah odpravila s 6:2 in 6:0. Bo Ash Barty po letu 1978 postala prva avstralska zmagovalka Melbourna?

