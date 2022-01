Slovenski vratar Jan Oblak je bil pozitiven na novi koronavirus Sportal Španski nogometni velikan Atletico Madrid je na spletni strani objavil, da je bil na zadnjem testiranju na novi koronavirus pozitiven slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Škofjeločan je že v izolaciji in se drži vzpostavljenih protokolov lige in tamkajšnjih oblasti za zajezitev pandemije covid-19, so še zapisali na spletni strani.

