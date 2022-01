V Burkini Faso vojska prevzela oblast z državnim udarom Demokracija Piše: Damian Ahlin Podpolkovnik Paul-Henri Sandaogo Damiba, vodja upornikov, suspendira ustavo, razpusti vlado in parlament ter obljubi volitve v razumnem roku. Vojska, ki je v Burkini Faso v ponedeljek izvedla državni udar in aretirala predsednika Rocha Marca Christiana Kaboréja, je ustanovila vojaško vlado, ki bo vodila državo pod imenom Patriotsko gibanje za zaščito in obnovo (MPSR), ki ga vodi ...

