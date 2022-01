Sindikat zdravstva in socialnega varstva konec tedna o pripravah na stavko 24ur.com V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije bodo v petek sprejeli vse potrebne dokumente za napoved stavke, so sporočili iz Sindikata. Vladna stran do 15. januarja namreč ni pristopila k nadaljevanju pogajanj, k čemur se je zavezala v sklenjenem sporazumu z reprezentativnimi sindikati zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege.

