V DS so se spomnili pokojnega Lovra Šturma (VIDEO) Reporter V državnem svetu poteka posvet o slovenskem pravosodju v spomin na nekdanjega ministra in ustavnega sodnika Lovra Šturma. S posvetom želijo osvetliti Šturmovo dediščino na področju človekovih pravic, ki je pomembna za slovenski pravni sistem, so zapisali

Sorodno Oglasi