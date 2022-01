Rusija začela vojaške vaje, v katerih sodeluje okoli 6000 vojakov in 60 bojnih letal 24ur.com Ruska vojska je sporočila, da je začela vojaške vaje na polotoku Krim in jugu Rusije. V vajah sodeluje okoli 6000 vojakov in najmanj 60 bojnih letal, so navedli.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Moskva

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Ana Bucik

Meta Hrovat

Tina Robnik