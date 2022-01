Prvi polfinalni obračun železarjev in zmajev RTV Slovenija Danes ob 18. 30 se bodo na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva srečali hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic in SŽ-ja Olimpije. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju. V finale bo napredoval boljši v skupnem izidu po dveh tekmah.

