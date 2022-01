Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je ta teden formalno pozvalo Slovenijo, naj pojasni razloge za trajanje obravnave primera zgodovinarja Jožeta Pirjevca oziroma Giuseppeja Pierazzija ter kolumnista in prodekana Evropske akademije znanosti in umetnosti Boštjana M. Turka – primer je bil na ustavnem sodišču kar štiri leta in deset mesecev, poroča Požareport ...