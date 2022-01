Pogačar z mislimi pri nesrečnem Bernalu SiOL.net Nesreča kolumbijskega kolesarja Egana Bernala odmeva v kolesarskem svetu. Zvezdniki tega športa so pretreseni, kar se mu je zgodilo in mu želijo čim hitrejše okrevanje. Med njimi so tudi Tadej Pogačar, Chris Froome, Peter Sagan ...

