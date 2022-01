Pediatri so v zadnjih dneh močno obremenjeni, predvsem na račun vprašanj o izolacijah in karantenah ter naročanja na PCR-testiranje, je za STA povedal pediater Denis Baš. Skrbi jih, da bi zaradi velike količine klicev in sporočil spregledali koga, ki njihovo pomoč nujno potrebuje. Odločevalce pozivajo k spremembam, starše pa k potrpežljivosti. Primarni pediatri in šolski zdravniki se zaradi števil ...