Novi prebivalci elitne soseske v Mariboru bodo krškopoljski prašiči 24ur.com Kaj bi rekli, če bi se poleg mladih družin priselila farma prašičev? Prav to se bo očitno zgodilo v elitni soseski v Mariboru, na obronkih Pekrske gorce. Aleksandar Jovanović, ki bo na ozemlje sredi urbanega naselja marca pripeljal 50 krškopoljskih prašičev, pravi: "To je kmetijsko zemljišče in tu je nekoč že bila kmetija, zato ne vidim nobene težave."

