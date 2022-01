Radomljani so se okrepili s Francozom SiOL.net Slovenski nogometni prvoligaš Radomlje je pripeljal okrepitev z bogatimi izkušnjami v tujini. Za rumene bo do konca sezone igral Francoz Axel Prohouly, leta 1997 rojeni krilni napadalec, ki ima poleg francoskega tudi državljanstvo Slonokoščene obale, so sporočili Radomljani.

