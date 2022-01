Nesreča na cesti Škofljica–Turjak je bila za udeleženca usodna 24ur.com V torek zvečer se je na območju Policijske uprave Ljubljana zgodila prometna nesreča, ki je terjala smrtno žrtev. Po prvih podatkih sta trčili osebni vozili, nesreča pa se je zgodila na regionalni cesti Škofljica–Turjak, pri naselju Gradišče nad Pijavo Gorico. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so reševalci oskrbeli dve poškodovani osebi. Ena je utrpela lažje poškodbe in so jo prepelja...

