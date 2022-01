Slovence centimetri ločili od zmage, Rusi že v četrtfinalu SiOL.net Slovenska futsalska reprezentanca je v drugem krogu evropskega prvenstva na Nizozemskem znova remizirala. Po izidu 4:4 s Kazahstanom je v ponedeljek igrala 2:2 proti Italiji. Izbranci Tomija Horvata bodo zadnjo tekmo v skupini igrali v petek proti Finski. Kazahstan je premagal Finsko s 6:2 in prevzel vodstvo v skupini B. V skupini C so si Rusi po torkovi zmagi nad Hrvati ter remiju Poljske in Slovaške že zagotovili četrtfinale.

