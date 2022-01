Ste vedeli, da zlatim ribicam okrogli akvariji škodujejo? 24ur.com Tudi zlate ribice so domače živali, zato jim morate zagotoviti najboljše življenjsko okolje, opozarja francoski proizvajalec akvarijev. Strokovnjaki že dlje opozarjajo, da ribice v okroglih akvarijih trpijo in trdijo, da je to zloraba živali. Francoski proizvajalec akvarijev se je prav zato odločil, da bo takšne akvarije prenehal izdelovati.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Zoran Janković

Janja Sluga