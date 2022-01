Celjski škof ustanovil Urad za sprejemanje prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab Celje.info Celjski škof Maksimilijan Matjaž je z odlokom za celjsko škofijo ustanovil Urad za sprejemanje prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab, katerega namen je pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oziroma člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja ter preprečevanje ponavljanja teh zločinov. Kot so zapisali v celjski škofiji, je papež Frančišek v Apostol

Sorodno







Oglasi