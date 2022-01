Mislim svoje mesto: Skvoti Dnevnik Pred leti so na programu ARTE predvajali dokumentarni film o skvotih po Evropi. Če s to besedo brskate po wikipediji, se vam bo razkrilo, da jih je cela množica, med njimi jih je nekaj celo obstalo in ohranilo alternativni način družbenega in

Sorodno

























































































Oglasi Omenjeni Dnevnik Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janja Sluga

Zoran Janković

Janez Janša