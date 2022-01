Ameriška obalna straža po nesreči čolna pri Floridi išče 38 ljudi SiOL.net Ameriška obalna straža je v torek sprožila obsežno akcijo iskanja 38 ljudi, ki so se v soboto s čolnom podali na pot od Bahamov do Floride, vendar jim je razburkano morje čoln prevrnilo. Akcijo so sprožili nemudoma po rešitvi enega od potnikov s čolna približno 70 kilometrov od Fort Piercea na Floridi.

