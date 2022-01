Jan Plestenjak in Marjetka Vovk dosegla zavidljiv uspeh TOčnoTO.si Jan Plestenjak in Marjetka Vovk sta na družbenih omrežjih sporočila veselo novico. Čestitke so kar deževale in veseli smo, da se kaj takega lahko zgodi tudi v Sloveniji. Marjetka Vovk in Jan Plestenjak sta pred časom združila moči, zapela v duetu in nastala je pesem ‘V naju še verjamem’. Poslušalci so jo takoj sprejeli in […] Jan Plestenjak in Marjetka Vovk dosegla zavidljiv uspeh was first posted ...

Sorodno

















Oglasi