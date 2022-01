DZ o spremembah pri bolniški odsotnosti in energetskih vavčerjih Politikis DZ ima na izredni seji na dnevnem redu predloga novel zakonov o delovnih razmerjih ter o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s sedanjih 30 na 20 delovnih dni ter predlog zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine. Oba predloga sta prišla iz opozicije. Poslanska skupina […] The post DZ o spremembah pri ...

