Minister z županom Metlike podpisal pismo o nameri za povečanje prometnih in varnostnih razmer na ob Vlada RS Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in župan Občine Metlika Darko Zevnik sta danes v prostorih občine podpisala pismo o nameri, s katerim izražata namero in pripravljenost, da se izvedejo vse potrebne aktivnosti za povečanje prometnih in varnostnih razmer zaradi povečanega nadzora državne meje.

