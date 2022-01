Pijana 33-letnica povzročila prometno nesrečo Lokalec.si Včeraj, okoli 12.20 je 33-letna voznica vozila osebni avtomobil po lokalni cesti Vrhole – Ložnica. V Zgornji Ložnici je v križišču z regionalno cesto Oplotnica – Slovenske Konjice izsilila prednost 24-letnemu vozniku osebnega avtomobila in trčila v desni bok njegovega vozila. Voznik se je v trčenju lahko telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor. Policist so ugotovili ...

