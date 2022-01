MGRT za letos napoveduje 640,7 mio EUR novih razvojnih spodbud za zeleni in digitalni prehod gospoda Energetika.NET Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo skupno 640,7 milijona evrov novih razvojnih sredstev. Od tega je 479,2 milijona evrov nepovratnih in 161,5 milijona evrov povratnih sredstev, s katerimi upravlja ministrstvo. Objavo prvih javnih razpisov lahko gospodarstvo pričakuje že konec tega meseca, so sporočili s pristojnega ministrstva.

