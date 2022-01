Svet Fiha za vodenje fundacije izbral Boruta Severja Politikis Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je v torek izvolil novega direktorja. Večino glasov 23-članskega sveta je dobil Borut Sever, ki je doslej vodil Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Svet direktorja imenuje za petletni mandat, soglasje pa mora dati še vlada. Poleg Severja so se na razpis prijavili še predsednice Društva […] The post ...

