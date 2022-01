Odbojkarji Merkur Maribora danes, v sredo, 26. 1. 2022, gostujejo v italijanski Civitanovi pri ekipi Cucine Lube. Na sporedu bo 4. krog Lige prvakov. Italijani so v lanski sezoni osvojili drugo mesto v Ligi prvakov, v decembru pa so v Braziliji postali še aktualni svetovni klubski podprvaki. Na prvi tekmi v Mariboru so Italijani zmagali s 3 proti 0. Srečanje se bo v dvorani Eurosuole forum Civitan ...